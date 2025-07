Il M5S in giro nelle piazze di Matera e provincia. Ecco tutte le tappe

Prenderà il via oggi, 7 luglio, da Paterno e Villa d’Agri (Potenza) “Cantiere 131”, un percorso di presenza, ascolto e confronto nei 131 Comuni della Basilicata, promosso dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle della Regione Basilicata.

Ecco quanto si apprende in un comunicato:

“Cantiere 131 è un impegno concreto e continuativo per coltivare il legame con le comunità locali, raccogliere istanze, proposte, critiche costruttive e trasformarle in azione politica collettiva.

E non ha nulla di simbolico: è un percorso fatto di incontri, piazze, confronto, parole vere e ascolto reale.

Essere opposizione, per noi, significa vigilare, denunciare, proporre. Ma anche stare dove le cose accadono, nei luoghi della vita quotidiana, fuori dai palazzi.

Siamo voci critiche e coerenti in Consiglio Regionale. È un compito che prendiamo sul serio. Ma per portare avanti un’opposizione efficace, serve connessione continua con le persone.

Perché essere opposizione, per noi, non significa solo vigilare sul governo regionale. Vuol dire conoscere i bisogni, le proposte, le ferite e le speranze di chi vive la Basilicata ogni giorno, in ogni angolo di questa terra.

Cantiere 131 è il nostro modo di esserci.

Di dare parola a chi non ha voce.

Di trasformare le critiche costruttive in proposte politiche.

Questo percorso nasce ora, e non per una scadenza elettorale. Nasce per dare continuità a un lavoro politico fondato su coerenza, responsabilità e impegno.

Cantiere 131 è lo strumento con cui vogliamo rendere visibile questo impegno. Un cantiere aperto, fatto di piazze, volti, storie, domande e risposte.

Una politica che si mette in discussione per crescere.

È un impegno.

È un metodo.

È Politica vera.

È la costruzione quotidiana di un’alternativa.

La politica non si fa da lontano. Si costruisce ascoltando, osservando, condividendo.

Si fa insieme.

Non aspettiamo la campagna elettorale per ascoltare.

Non restiamo chiuse nei palazzi per fare politica.

Non rinunciamo al nostro compito: essere opposizione vera.

7 luglio, ore 18 • Paterno

7 luglio, ore 19:30 • Villa d’Agri

11 luglio, ore 18 • Montescaglioso

12 luglio, ore 18:30 • Pisticci

12 luglio, ore 20:30 • Bernalda

13 luglio, ore 18:30 • Marconia

16 luglio, ore 18:30 • Brienza

19 luglio, ore 18:30 • Matera

21 luglio, ore 18 • San Fele

21 luglio, ore 19:30 • Bella

25 luglio, ore 11 • Maratea

25 luglio, ore 17 • Trecchina

25 luglio, ore 19:30 • Rivello

26 luglio, ore 11 • Nemoli

26 luglio, ore 18 • Lagonegro