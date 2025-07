Policoro: grande festa per la Decima Bandiera Blu! I dettagli

Nella giornata di ieri si sono svolti i festeggiamenti per i 10 anni di consegna della Bandiera Blu alla città di Policoro.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato a località balneari turistiche che rispettano determinati criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, è stato celebrato in piazza Esperia, presso il lungomare sinistro della città.

L’evento, aperto dall’arrivo della Bandiera Blu, è stato corredato da numerose attività interattive di stampo culinario e fotografico.

Commenta il Vicesindaco e Assessore al Turismo Massimiliano Padula:

“L’importante riconoscimento testimonia la bontà della politica ambientale promossa sul territorio dal comune di Policoro, che eleva la città ad importante centro di turismo balneare della zona ionica della Basilicata.

Una posizione che la città occuperà non senza responsabilità e che pone nuove e diverse difficoltà

Oggi è il momento della consapevolezza.

Bisogna guardarsi indietro, per capire da dove siamo partiti, quanta strada è stata fatta per arrivare sin qui e quanto ancora dobbiamo fare per migliorare il nostro futuro”.

La Festa della Bandiera Blu è stata aperta da un importante talk in cui hanno preso la parola l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata Laura Mongiello, il direttore di ARPA Basilicata Donato Ramunno, il Presidente del Gal Franco Muscolino ed il Sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo.

Dopo i saluti e le testimonianze delle Istituzioni, è toccato all’evento “Il Gusto del Mare”, organizzato dal Gal Pesca e Lucania Food Experience, intrattenere i tanti accorsi sul Lungomare per assistere alla cerimonia dell’alzabandiera e del cooking show con la cuoca Giuliana Vitarelli e la nutrizionista Mary Lista.