Addio alla coppia materana Maria e Giuseppe che hanno perso la vita a causa di un tragico incidente stradale. Proclamato lutto cittadino per l’ultimo saluto

Il giorno 6 Luglio 2025 sono venuti a mancare, a causa di un tragico incidente stradale, Maria Di Pede e Giuseppe Carrino, entrambi materani di 45 anni e 50 anni.

Il sindaco di Matera Ing. Antonio NICOLETTI sottolinea che:

la cerimonia funebre avrà luogo il giorno 8 luglio 2025 presso la Chiesa di Maria Santissima Annunziata;

tale drammatico evento ha suscitato profonda commozione in tutta la Cittadinanza;

l’Amministrazione Comunale interpretando il comune sentimento della Cittadinanza, intende manifestare, in forma solenne, il cordoglio della Città di Matera per il tragico evento;

ritiene, pertanto, doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio per la tragica scomparsa dei due coniugi e di vicinanza al dolore dei famigliari;

proclama il lutto cittadino per il giorno 8 luglio 2025, giorno nel quale si svolgeranno le esequie.

Pertanto il sindaco ordina:

1. a partire dalla mattina dell’8 luglio 2025 l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali;

2. alle associazioni sportive, ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di non porre in essere, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, in concomitanza con la cerimonia funebre, comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino;

3. la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune di Matera e che ne venga data ampia diffusione alla cittadinanza”.