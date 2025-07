Matera: “Ringrazio gli assessori che con me hanno voluto condividere la responsabilità di governare la città”. Le parole del Sindaco

Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, fa sapere:

“Ringrazio gli assessori che con me hanno voluto condividere la responsabilità di governare la città, analizzando i problemi, dialogando con il territorio, gli uffici e trovando le soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti in campagna elettorale.

Si tratta di una giunta non ancora completa, per la ferma volontà di voler proseguire il dialogo tra le forze presenti in aula, con le quali già dai giorni scorsi abbiamo avviato un percorso basato su un programma concreto e definito in funzione di interessi della città.

Questa giunta eredita un percorso che va avanti da mesi e si basa sul confronto tra forze politiche, ma ho anche gradito vedere, nel corso degli incontri avvenuti con altre forze, la convergenza su alcuni punti, come la partecipazione dei cittadini, l’impiantistica sportiva, la raccolta differenziata, l’abbattimento delle barriere architettoniche o la riqualificazione urbana.

Ribadisco quindi la disponibilità già espressa e la rinnovo anche in questa occasione con al centro il solo interesse verso il programma e le prospettive concrete di sviluppo della nostra comunità”.