Brutto incendio a Matera! In fiamme oltre 130 ettari e paura per 15 ragazzi

Alle ore 11:45 di questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera è intervenuta presso la Masseria “La fiorita”, sulla strada provinciale Timmari-Santa Chiara a Matera, per un incendio di vegetazione partito da alcune sterpaglie nelle vicinanze dell’ingresso alla struttura, e successivamente propagatosi fino al suo interno, luogo nel quale 15 fra ragazzi e ragazze del “Gruppo Scout Agesci Taranto 15“, di età compresa fra i 12 e i 16 anni, assieme ai loro 5 responsabili, erano in vacanza con tende da campeggio.

In breve tempo le fiamme hanno raggiunto le chiome di molti alberi propagandosi a grande velocità in un’area di oltre 130 ettari.

Successivamente è stato necessario l’intervento di altre 4 squadre dei Vigili del fuoco, supportate dagli operatori del Consorzio di Bonifica del Bradano e di Metaponto e dalla pattuglia dei Carabinieri Forestali per domare le fiamme e per trarre in sicurezza i ragazzi.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le squadre sul posto sono tuttora impegnate per le operazioni di bonifica della vasta zona interessata dall’incendio.