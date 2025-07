La Volley Pisticci pronta a rappresentare la Basilicata nelle Finali Nazionali di Pallavolo. In bocca al lupo!

Pronta a partire in direzione Perugia la società Volley Pisticci, che rappresenterà la Basilicata alle Finali Nazionali 2025 del Centro Sportivo Italiano.

Nella settimana che assegnerà gli scudetti delle discipline a squadre, di uno dei più grandi Enti di promozione sportiva dell’intero Stivale, il Comitato Territoriale di Matera avrà in campo i suoi rappresentanti.

Saranno i ragazzi e le ragazze del Volley Pisticci a portare alta la bandiera della Regione lucana da mercoledì 9 a domenica 13 luglio nei palazzetti del capoluogo umbro.

Ed è con grande orgoglio e soddisfazione che il presidente del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, accoglie la partenza del Volley Pisticci, grazie all’impegno anche degli sponsor e soprattutto del principale patrocinante il Lido Nettuno Metaponto.

“Siamo felici di poter tornare ad esprimere una società a noi affiliata nel novero delle rappresentative che si giocheranno lo scudetto nazionale del Csi.

L’impegno profuso nel quadriennio passato e quello preso in questo appena iniziato, posso dire che sta portando i suoi frutti. Abbiamo raccolto un gran numero di società pronte a dare vita a competizioni di ottimo livello e pronte ad esprimere le proprie capacità sia a livello territoriale che in quello regionale.

Siamo felici di poter contare sulla Volley Pisticci alle finali di Perugia e saremo pronti a sostenere questa formazione nell’appuntamento clou della stagione agonistica del Centro Sportivo Italiano”.

La Volley Pisticci ha vinto la fase provinciale con un campionato dove ha superato altre 6 squadre e successivamente la fase regionale che si è tenuta a Rionero in Vulture il 15 giugno scorso.

Un pensiero importante arriva anche dal vice presidente regionale, oltre che vice presidente provinciale, Eustachio Di Cuia.

La sua passione per la pallavolo ha portato dopo anni di attività sul campo a svolgere il ruolo di catalizzatore e organizzatore degli eventi del Csi a Matera e in Regione.

E il suo è un augurio che viene rivolto direttamente ai partecipanti. “Carissimi ragazzi e ragazze, con grande orgoglio vi rivolgo a nome di tutto il Comitato Provinciale di Matera il più caloroso in bocca al lupo per la fase nazionale che fra qualche ora vi vedrà protagonisti.

Rappresentare il nostro Comitato in un appuntamento così importante è già un grande traguardo, frutto del vostro impegno, del lavoro quotidiano e della passione che avete dimostrato sul campo – ammette Di Cuia –. Andate a vivere questa esperienza con cuore, coraggio, e spirito di squadra.

Portate con voi i valori che ci contraddistinguono: rispetto, lealtà, gioco di squadra e gioia di stare insieme.

Ricordate: ogni partita è un’occasione per dare il meglio di sé, ma anche per crescere, per incontrare altri atleti e per scrivere una nuova pagina della storia sportiva. Qualunque sarà il risultato, siete un esempio per tutti. E noi, qui, vi seguiremo con il cuore colmo di entusiasmo e di fiducia. Forza Ragazzi”.