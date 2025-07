Matera, il sindaco Nicoletti presenta la nuova giunta comunale. Ecco i nomi

Il sindaco di Matera presenta la nuova giunta con un decreto sindacale.

Ecco quanto riportato:

“IL SINDACO VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 25 e 26 maggio 2025 e l’esito del ballottaggio nei giorni 8 e 9 giugno 2025 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Matera;

RICHIAMATO l’art. 46 TUEL, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

VISTO l’art. 64 TUEL che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

RICHIAMATO l’art. 47, comma 1, TUEL;

VISTO l’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO l’art. 48 TUEL ove si prevede che “la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali”;

RICHIAMATO, altresì, gli artt. 25 e ss. dello Statuto Comunale;

VISTO l’art. 64, c. 4, TUEL, il quale stabilisce che “non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco”;

PRECISATO che la validità del presente decreto è subordinata alla dichiarazione di insussistenza ai sensi delle norme vigenti, di cause ostative alla nomina di Assessore, da parte dell’interessato;

ATTESA l’opportunità, data la complessità dell’Ente, di conferire deleghe agli Assessori secondo le norme ed i principi statutari,

NOMINA

La Giunta comunale come segue:

1) BUCCICO Rocco Michele, nato a Napoli il 19/04/1980, con delega ad ambiente, parchi e igiene urbana;

2) PATERINO Giuliano, nato a Matera il 13/10/1978, con delega a attività produttive, ZES, industria e commercio, agricoltura, PNRR, sport, strutture sportive e scolastiche, analisi statistiche, servizi demografici;

3) BRAIA Angela, nata a Matera il 14/04/1972, con delega a politiche sociali, per l’accessibilità e l’inclusione, politiche per la salute, welfare e benessere, pari opportunità, politiche per le scuole;

4) GAUDIANO Maria Lucia, nata a Matera il 05/07/1969, con delega a lavori pubblici, Sassi, politiche energetiche, patrimonio;

5) ORSI Simona, nata a Matera il 05/10/1977, con delega a turismo, cultura, cinema, eventi, politiche giovanili, Matera 2026;

6) FRAGASSO Daniele Eustachio, nato a Gioia del Colle (BA) il 28/03/1984, con delega a mobilità sostenibile, trasporti, polizia locale;

7) SICOLO Giuseppe, nato a Matera il 20/06/1963, con delega a politiche abitative, relazioni con gli ordini professionali, protezione civile e COC, contenzioso.

All’Assessore Rocco BUCCICO viene inoltre conferito l’incarico di “Vicesindaco”, con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale;

Restano in capo al Sindaco le seguenti deleghe: innovazione, università e ricerca, internazionalizzazione, pianificazione strategica, qualità e rigenerazione urbana, gestione e valorizzazione sito UNESCO, gestione luoghi della cultura, personale, urbanistica, bilancio, Politiche per la partecipazione civica, borghi e periferie, URP e tutto quanto non espressamente indicato nelle deleghe precedenti.

DISPONE CHE ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell’incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al sig. Segretario Generale per il successivo inoltro all’Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Matera e ai sigg. Dirigenti del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune”.

Nel dettaglio:

Rocco Michele BUCCICO:

laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bari con esperienza istituzionale, legale e nella gestione di progetti complessi.

Ha maturato competenze significative nella Pubblica Amministrazione, collaborando con Ministeri chiave come quello per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata, nonché in ambito privato ha maturato competenze in Risorse Umane, gestione e organizzazione del personale oltre ad aver lavorato per anni presso due società operanti nel settore agricoltura, industria e turismo.

Già Consigliere Comunale del Comune di Matera dal 2015 al 2020, Presidente della Commissione Politiche Sociali e componente di tutte le commissioni consiliari.

Giuliano PATERINO:

ingegnere libero professionista, vanta numerose esperienze lavorative e competenze nei settori della consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, valutazioni immobiliari, ricerca e innovazione.

Angela BRAIA:

Dirigente Asm nel Settore qualità accreditamento e servizio professioni sanitarie e sociali dal 1 settembre 2020.

Svolge la propria attività professionale in ambito sociale, socio sanitario e assistenziale con competenza e professionalità.

Maria Lucia GAUDIANO:

architetto libero professionista ed imprenditrice con competenze trasversali in materia di edilizia, lavori pubblici, ricettività e valorizzazione del patrimonio culturale della città.

In passato, ha già ricoperto il ruolo di Assessore ai Sassi, Attività Produttive ed Università.

Simona ORSI:

Manager della Comunicazione con oltre 20 anni di esperienza nella Brand Communication, Media Relations e organizzazione di eventi, sia in ambito privato che istituzionale. Attualmente responsabile dell’area Comunicazione ed Eventi presso un’azienda di consolidata esperienza nella consulenza a imprese, Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali.

Specializzata nella progettazione e gestione strategica della comunicazione, nella valorizzazione dell’identità di brand e nel coordinamento di iniziative complesse, inclusi eventi istituzionali e culturali. Esperta nella gestione e promozione di luoghi culturali, con particolare attenzione alla relazione con stakeholder pubblici e privati.

Daniele Eustachio FRAGASSO:

È stato consigliere comunale nell’amministrazione De Ruggieri (2015/2020) e nell’amministrazione Bennardi (2020/2024). Dottore magistrale in scienze politiche relazioni internazionali all’Università degli studi di Bari “A. Moro”, è da sempre attivo in varie associazioni politiche, cattoliche e del mondo dello sport. Opera nel campo del sociale e dell’inclusione, attualmente ricopre il ruolo di operatore scolastico presso l’Itas di Matera.

Giuseppe SICOLO:

Laureato in ingegneria civile nel 1994.

Esercita la libera professione nel campo dell’urbanistica e dell’edilizia civile ed industriale nonché delle infrastrutture idrauliche.

Esperto di geotecnica, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Matera dal dicembre 2018 al maggio 2025.

Attualmente è presidente del Dipartimento Nazionale “Scuola di formazione” del CNI.