La Basilicata presente alla firma di questo Protocollo fondamentale per lo sviluppo del Parco del Pollino Geoparco Unesco. I dettagli

Sottoscritto a San Sosti (Cs) nello splendido scenario del Santuario della Madonna del Pettoruto nel cuore del Parco Nazionale del Pollino Geoparco Unesco il protocollo d’intesa tra l’Ente Parco Nazionale del Pollino la Rete Associativa Terzo Settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps presieduta da Pasquale Ciurleo ed i Comitati regionali Ente Pro Loco Basilicata Aps e Epli Calabria.

Alla cerimonia dopo i saluti del Sindaco di San Sosti (Cs) Vincenzo De Marco e del Vicario della Forania Diocesi di San Marco Argentano e l’intermezzo musicale di Ylenia Cuzzolino dei Taranta Nova sono intervenuti:

il Presidente della Pro Loco “Artemisia” San Sosti Carmelo Sirimarco,

la Presidente Epli Calabria Giuseppina Ierace il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa,

il Commissario dell’ Ente Parco del Pollino Luigi Lirangi il quale ha dichiarato “sono felice della firma del Protocollo con le Pro Loco Epli per una fattiva collaborazione nella promozione delle straordinarie risorse naturali e l’enorme patrimonio culturale di cui è ricco il territorio lucano e calabrese”.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale Assoguide Rocco Franciosa ringraziando per l’ospitalità e nel rivolgere un plauso al Presidente della Pro Loco San Sosti Carmelo Sirimarco per aver curato per conto della Rete Epli i rapporti con l’Ente Parco propedeutici alla stipula dell’accordo ha ringraziato il Commissario Lirangi per la sensibilità e l’attenzione mostrata unitamente all’importante strategia di sviluppo avviata puntando sul ruolo fondamentale che svolgono le Pro Loco con l’attività di animazione, accoglienza, informazione e promozione turistica, sociale e culturale nei territori lucani e calabresi.

La stipula del protocollo – ha concluso Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps – rappresenta un fondamentale punto di inizio di un percorso virtuoso di promozione sinergica territoriale nella consapevolezza delle forti potenzialità del territorio e della necessità di lavorare insieme per lo sviluppo del Parco del Pollino Geoparco Unesco“.