Meteo: su Matera tornano le nuvole. Ecco le ultime previsioni

L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione della nuvolosità.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, lunedì 3 Novembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 13°C.
Invece, martedì 4 Novembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.