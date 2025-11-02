Basilicata: Renna nominato direttore generale di Acquedotto Lucano

Luigi Cerciello Renna è il direttore generale di Acquedotto Lucano.

A conferirgli l’incarico è stato Alfonso Andretta, amministratore unico della società che gestisce il servizio idrico integrato della Basilicata.

Docente di legislazione ambientale presso l’Università degli Studi Roma4, Cerciello Renna, è stato componente della Commissione tecnica interministeriale per il recepimento delle Direttive europee in materia di riforma dei reati ambientali e, per 6 anni, sino al 2020, ha fatto parte della squadra di Raffaele Cantone all’Autorità nazionale anticorruzione.

La scelta per il nuovo direttore generale è ricaduta su una risorsa interna di Acquedotto Lucano, che, tra i suoi nuovi compiti, avrà quello di raggiungere gli obiettivi della transizione digitale, tecnologica ed energetica.

Inoltre, Cerciello Renna sarà chiamato a strutturare e consolidare la riorganizzazione aziendale, attraverso un modello più funzionale alle prospettive di sviluppo di Acquedotto Lucano.

Auguri di buon lavoro.