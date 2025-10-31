Meteo: su Matera il weekend di Ognissanti con temperature oltre i 20°. Le ultime previsioni

Le prossime giornate saranno caratterizzate da un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori occidentali, su Molise, Puglia e Basilicata, in un contesto generalmente asciutto e decisamente ventoso.

Qualche piovasco sarà tuttavia possibile venerdì 31 ottobre, specie sul Salento e sulla Basilicata ionica.

Temperature che risulteranno pressoché stazionarie rispetto ai precedenti giorni.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 1 Novembre, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 13°C.

Invece, Domenica 2 Novembre avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata formazione di nebbie, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.