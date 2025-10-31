Matera pronta a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma

Martedì 4 novembre 2024, con inizio alle ore 10.00, si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto a Matera la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Presenzieranno alla cerimonia il Prefetto di Matera, le Autorità civili, militari e religiose, nonché rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Nella circostanza verrà deposta una corona al cippo di via Lucana e, successivamente, al Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto, nel corso di una solenne cerimonia.
Sarà inoltre data lettura dei messaggi inviati dal Capo dello Stato e dal Ministro della Difesa.
Di seguito la locandina con i dettagli.