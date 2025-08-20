Meteo: su Matera bel tempo ma fino a quando? Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata il tempo rimarrà in prevalenza stabile, soleggiato e con clima prettamente estivo fino alla giornata di giovedì.
Nel fine settimana, l’ingresso di un impulso atlantico porterà invece un generale aumento dell’instabilità con rovesci e temporali in particolare nella giornata di sabato, oltre che un generale calo delle temperature.
Che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 21 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 21°C.
Invece, Venerdì 22 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 20°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.