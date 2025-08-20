Crisi idrica in Basilicata, “il quadro è grave: nelle dighe lucane ci sono 18 milioni di metri cubi d’acqua in meno”! La richiesta urgente

“Crisi idrica: nelle dighe lucane mancano 18 milioni di metri cubi d’acqua“.

É quanto denunciato dal Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani.

Scrivono in un comunicato stampa:

“I dati diffusi da Acque del Sud e riportati dalla stampa parlano chiaro: nelle dighe della Basilicata ci sono oggi 18 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un quadro che conferma la gravità della crisi idrica e l’urgenza di una risposta politica adeguata.

Alcuni invasi, come Monte Cotugno (-19 milioni di mc) e Pertusillo (-21 milioni di mc), registrano cali drammatici.

Altri, come San Giugliano, Camastra e Conza, mostrano incrementi, ma non sufficienti a compensare il deficit complessivo.

Questi numeri dimostrano due cose:

1. La gestione ordinaria non basta più.

La Basilicata ha bisogno dello stato di emergenza e della nomina di un commissario straordinario esterno, con poteri chiari e tempi certi.

2.Servono dati ufficiali, trasparenti e verificabili.

Non si può governare una crisi idrica con annunci o sensazioni.

Senza un monitoraggio serio e costante, ogni anno ci ritroveremo nella stessa condizione, aggravata dal cambiamento climatico.

Noi non siamo una forza politica.

Ma come cittadini e agricoltori, figli di questa terra, sentiamo il dovere di richiamare tutti alla responsabilità.

Ci auguriamo che quanto sta accadendo fosse stato previsto e inserito in scenari già valutati ai tavoli istituzionali: se così fosse, significa che esiste almeno una pianificazione.

Se invece questa crisi non era stata messa in conto, il quadro diventa ancora più grave, perché dimostra la mancanza di analisi e di strumenti previsionali.

In qualunque impresa seria, la prevenzione del rischio e la pianificazione strategica non sono un optional: sono la base della governance.

Lo stesso deve valere per la Basilicata.

Per questo lanciamo un appello al Presidente Bardi e al Presidente Pittella: prima che la situazione diventi irreversibile, riunitevi e agite con responsabilità.

Non c’è più tempo per rinvii.

Come Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani, ribadiamo che non è solo un problema agricolo: è una questione che riguarda la sopravvivenza delle comunità, la tenuta economica e sociale della Basilicata.

È il tempo della responsabilità e della chiarezza.

La conclusione è una sola: ora servono i fatti”.