Meteo Matera: atteso bel tempo e temperature oltre i 30° gradi! Ecco le previsioni aggiornate

La goccia fredda che nella giornata di mercoledì è stata responsabile di uno spiccato aumento dell’instabilità atmosferica, tenderà a traslare verso la Sicilia.

In tal contesto, è attesa residua instabilità sui rilievi della Basilicata; in Puglia ed in Molise, generale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Le temperature risulteranno essere su valori in linea con le medie climatiche tipiche del periodo.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 19 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 19°C.

Invece, Venerdì 19 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 21°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.