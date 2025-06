A Matera sport e cultura per il Minibasket in Piazza. I dettagli

Entra nel vivo la competizione sportiva della 33° edizione del MiniBasket in Piazza.

Dopo la bellissima ed emozionante cerimonia inaugurale, le squadre si sono tuffate sui campi per contendersi un posto nelle fasi finali di sabato.

Sfide interessanti e tanti spunti arrivano dai campi di Matera e Nova Siri in Basilicata, Cassano, Bitonto, Bitritto, Molfetta e Corato dalla vicina Puglia.

Senza dubbio a fare la voce grossa ci hanno pensato i campioni in carica di Caracas (Venezuela) che a suon di canestri e risultati roboanti, hanno iniziato il loro nuovo cammino al MiniBasket in Piazza, seguiti a distanza negli altri gironi dalla Virtus Padova e da Siena, anche loro protagonisti di vittorie importanti, come Kaunas (Lituania) e Sarajevo (Bosnia Erzegovina) nei rispettivi raggruppamenti.

A far divertire i piccoli protagonisti della manifestazione comunque, non solo la parte sportiva, ma anche le attività collaterali organizzate dalla Pielle Matera Basket e dai suoi dirigenti. Nella giornata di ieri, infatti, spazio alla visita guidata degli Antichi Rioni Sassi della città di Matera, alla quale hanno preso parte tutte le formazioni ospitate in città: Petrarca Padova, Caracas (Venezuela), Kotor (Montenegro), Rignano Firenze, Moraca (Montenegro), Genova, Anzio Roma, assieme ai ragazzi della Pielle ovviamente.

Per loro, visita in tre lingue diverse: italiano, inglese e spagnolo ed un grande coinvolgimento alla scoperta del patrimonio storico e architettonico della città che li ospita e rapiti spesso dalla storia che si cela dietro queste antiche dimore. Bello vedere tutti i piccoli atleti interessati a immortalare i momenti salienti della visita e condividerli sui social con parenti e amici lontani.

Nel pomeriggio di ieri, primo appuntamento con il MiniBasket in Piazza itinerante, un viaggio alla scoperta del territorio della Provincia di Matera.

Primo centro lucano visitato, Grottole, che in piazza ha visto sul tappeto marchiato Pielle Matera Basket, la disputa di due sfide del calendario.

Un’esperienza che si ripeterà questo pomeriggio a Borgo La Martella.

Mentre, nella mattinata di oggi, spazio all’attesissimo 3Vs3 a squadre miste.

I capitani di ogni delegazione sceglieranno per la loro squadra due componenti di altre compagini e sfideranno i rivali in una festa di colori, dove le maglie indossate, che rappresentano la provenienza di ogni ragazzo, perderà il suo valore e le squadre si compatteranno per conquistare un ulteriore titolo basato solamente sulle qualità che i ragazzi metteranno in campo. Una sfida che appassiona e diverte allo stesso tempo, oltre a cementare amicizie e favorire nuove conoscenze.

Lo spirito del MiniBasket in Piazza si consolida anche attraverso la pratica sportiva.