Matera, SS7 “Appia”: questi gli ultimi aggiornamenti sui lavori

Nel materano, lungo la strada statale 7 “Appia” ed altre arterie stradali principali, Anas ha in corso interventi di manutenzione programmata per un investimento complessivo di circa 13,5 milioni di euro.
Nel dettaglio, Anas comunica:
“Sono in fase di completamento, nel rispetto dei tempi contrattuali, le attività di nuova pavimentazione in tratti saltuari lungo le strade statali:
- 407 “Basentana” (dal km 66,500 al km 92,000),
- SS7RACC (dal km 0,000 al km 8,100),
- SS99 “di Matera” (dal km 10,420 al km 16,610),
- SS655 “Bradanica” (dal km 132,065 al km 143,428),
- la strada statale 7 “Appia” (dal km 554,100 al km 574,200 e dal km 580,740 al km 591,741),
per un investimento complessivo di 2 milioni di euro.
In particolare, termineranno Lunedì 10 Novembre le lavorazioni principali di nuova pavimentazione in corso lungo la SS7 “Appia”, dove la cantierizzazione è stata programmata a partire dalle ore 8:30 per favorire lo spostamento di pendolari e studenti e viene gestita con il supporto di personale su strada, in alternativa al semaforo, sempre allo scopo di agevolare la circolazione.
Nell’ottica di una complessiva programmazione attenta e puntuale, a seguito di tale completamento verrà avviato anche l’intervento di installazione delle nuove barriere di sicurezza dal km 554,100 al km 574,220, per un investimento di oltre 2 milioni di euro.
Nel contempo, sempre lungo la SS7 “Appia” sono sostanzialmente ultimati (in anticipo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma) i lavori di risanamento del corpo stradale in tre tratte, interessati da precedenti fenomeni franosi: al km 567,500, al km 568,400 e al km 570,150, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro.
Allo stato attuale si sta procedendo alla realizzazione della segnaletica relativa alla nuova pavimentazione.
Inoltre, sono in corso i lavori relativi all’intervento di manutenzione programmata sul viadotto Basento della SS7 RACC, per un investimento complessivo di 7,1 milioni di euro; l’ultimazione di tale intero appalto è fissata entro la prossima estate.
Le attività complessive sono finalizzate al potenziamento degli standard di sicurezza e di percorribilità dell’intera rete infrastrutturale materana.