Matera, SS7 “Appia”: questi gli ultimi aggiornamenti sui lavori

Nel materano, lungo la strada statale 7 “Appia” ed altre arterie stradali principali, Anas ha in corso interventi di manutenzione programmata per un investimento complessivo di circa 13,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, Anas comunica:

“Sono in fase di completamento, nel rispetto dei tempi contrattuali, le attività di nuova pavimentazione in tratti saltuari lungo le strade statali:

407 “Basentana” (dal km 66,500 al km 92,000),

SS7RACC (dal km 0,000 al km 8,100),

SS99 “di Matera” (dal km 10,420 al km 16,610),

SS655 “Bradanica” (dal km 132,065 al km 143,428),

la strada statale 7 “Appia” (dal km 554,100 al km 574,200 e dal km 580,740 al km 591,741),

per un investimento complessivo di 2 milioni di euro.

In particolare, termineranno Lunedì 10 Novembre le lavorazioni principali di nuova pavimentazione in corso lungo la SS7 “Appia”, dove la cantierizzazione è stata programmata a partire dalle ore 8:30 per favorire lo spostamento di pendolari e studenti e viene gestita con il supporto di personale su strada, in alternativa al semaforo, sempre allo scopo di agevolare la circolazione.

Nell’ottica di una complessiva programmazione attenta e puntuale, a seguito di tale completamento verrà avviato anche l’intervento di installazione delle nuove barriere di sicurezza dal km 554,100 al km 574,220, per un investimento di oltre 2 milioni di euro.

Nel contempo, sempre lungo la SS7 “Appia” sono sostanzialmente ultimati (in anticipo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma) i lavori di risanamento del corpo stradale in tre tratte, interessati da precedenti fenomeni franosi: al km 567,500, al km 568,400 e al km 570,150, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro.

Allo stato attuale si sta procedendo alla realizzazione della segnaletica relativa alla nuova pavimentazione.

Inoltre, sono in corso i lavori relativi all’intervento di manutenzione programmata sul viadotto Basento della SS7 RACC, per un investimento complessivo di 7,1 milioni di euro; l’ultimazione di tale intero appalto è fissata entro la prossima estate.

Le attività complessive sono finalizzate al potenziamento degli standard di sicurezza e di percorribilità dell’intera rete infrastrutturale materana.