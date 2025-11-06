Basilicata, auguri a nonna Antonia che compie ben 103 anni!

Nuova ultra centenaria in Basilicata.

Si tratta di nonna Larocca Antonia.

Nata a Lavello Antonia ha compiuto il suo 103esimo compleanno il 5 novembre e vive in tranquillità e con coscienza di ogni cosa nella sua casa grazie alle cure della nipote Giovanna Rinelli.

A nonna Antonia i migliori auguri dalla nostra Redazione.

Di seguito, la foto della festa in famiglia con la presenza dei nipoti, del vicesindaco Alessandro Colonna, in qualità di rappresentante dell’amministrazione di Lavello, e il Vescovo S. E. Mons. Ciro Fanelli.