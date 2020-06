Matera: giovane picchiata in strada! Caduta a terra dopo uno schiaffo

A seguito di intense indagini condotte dagli Agenti della Squadra Mobile, è stato eseguito il provvedimento dell’Ammonimento per condotte di violenza domestica, emesso dal Questore di Matera nei confronti di un uomo, resosi responsabile di un grave episodio di violenza nei confronti della propria compagna.

Nei giorni scorsi era diventato “virale” un video della durata di pochi secondi, pubblicato sui social network, in cui si vedeva chiaramente per strada, nel Rione Sassi, un giovane colpire violentemente con uno schiaffo una ragazza che, a seguito del colpo, cadeva a terra.

Non pago di quanto appena fatto, l’autore strattonava più volte la malcapitata, interrompendo la sua condotta solo grazie alle grida di una donna affacciatasi su un davanzale.

Gli Agenti, individuavano dapprima il luogo in cui era avvenuto il fatto, ed in seguito i protagonisti della incresciosa vicenda.

La ragazza veniva ascoltata e confermava gli eventi, rifiutandosi al momento di presentare querela nei confronti del suo uomo.

Il video veniva rimosso dai principali social network da parte della Sezione di Polizia Postale.

L’Ammonimento del Questore per violenza domestica è uno strumento, introdotto nel 2013, che consente alle Forze dell’Ordine di intervenire per cercare di fermare l’escalation di violenze che si possono verificare in ambito domestico, anche in casi come questo ove non vi è una denuncia della persona offesa.

Grazie alla persona che ha effettuato la ripresa è stato possibile intervenire sull’episodio, altrimenti, sarebbe rimasto ignoto.

Si invitano in ogni caso i cittadini e le vittime di reato a denunciare, ed in ogni caso, ad informare le Forze di Polizia sugli episodi di violenza a cui assistono o dai quali apprendono notizia.

