Matera, da Motor France porte aperte per la presentazione della nuova Peugeot 3008! I dettagli

A Matera Sabato 25 maggio 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00 e Domenica 26 maggio 2024 dalle 9:00 alle 13:00 nella sede della concessionaria Peugeot “Motor France”, in via dei mestieri nella zona Paip 1, porte aperte per presentare la nuova Peugeot 3008, il nuovo mezzo 100% elettrico.

Questo SUV ibrido fastback si distingue per il suo design innovativo, caratterizzato da una silhouette elegante e una postura felina che combina efficienza ed estetica.

Il nuovo Peugeot 3008 è dotato del Panoramic i-Cockpit® di nuova generazione, con un display panoramico curvo HD da 21 pollici, e offre oltre 40 aiuti alla guida per garantire sicurezza e un’esperienza di guida istintiva.

Tra le sue caratteristiche principali, spicca la possibilità di funzionare sia con un motore termico che elettrico, offrendo una guida ecologica e performante.

Un’occasione imperdibile per scoprire l’innovazione, il design e la tecnologia della nuova Peugeot 3008.