Matera Città dei Sassi si ritira dal campionato: “la stagione si ferma qui”. L’annuncio

“La stagione si ferma qui”. Matera Città dei Sassi si ritira dal campionato di Eccellenza.

L’annuncio è stato ufficializzato dalla società sui social. “Procederemo alle pratiche federali e allo svincolo di tutti gli atleti.

È inutile – si legge nel post – continuare a sperare portando avanti i ragazzi e ogni impegno nel buio, creando aspettative infondate e accumulando mensilità non pagate e arretrati senza alcun riferimento.

Preferiamo guardare in faccia la realtà, a differenza di altri nel mondo del calcio”.

Dopo la mancata iscrizione, lo scorso agosto, del Football Club Matera – prima squadra cittadina -, anche il club biancoazzurro guidato dal presidente Filippo Ragone fa un passo indietro, a circa due mesi dall’inizio della stagione.

“Già dal 30 settembre – si legge ancora – Ragone aveva informato che, per impegni familiari e lavorativi, non era possibile proseguire da solo la stagione.

Dopo aver diffuso comunicati di apertura e lanciato appelli per un subentro societario, parziale o totale, anche all’amministrazione comunale e all’imprenditoria locale e non, si sono registrate soltanto due trattative concrete, provenienti da fuori, che sembravano poter dare sviluppi positivi.

Nonostante ciò, dall’inizio della stagione a oggi non abbiamo riscontrato alcun interesse da parte della città, della politica o delle imprese locali… quindi si è chiuso il cerchio della valutazione e della speranza”.

Ad oggi, sul fronte calcistico locale, resta attivo l’impegno dell’Invicta Matera.

Il club, che vede coinvolto anche mister Luigi De Canio nel doppio ruolo di responsabile dell’area tecnica e consulente esperto, occupa attualmente il primo posto nel campionato di Promozione lucana.