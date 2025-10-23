ASM Matera: Pierro nuovo direttore del servizio psichiatrico dell’Ospedale di Policoro. Auguri di buon lavoro

Vincenzo Pierro è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’Ospedale di Policoro, afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

La firma del contratto è avvenuta ieri a Matera alla presenza del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Psichiatria, entrambe a pieni voti, Pierro, 41 anni, ha fatto esperienza clinica e formativa in Puglia.

Dal 2022 ha scelto di operare in Basilicata, dove ha ricoperto, dal 2022, il ruolo di Direttore facente funzione dell’SPDC di Policoro, fino all’assunzione ufficiale dell’incarico.

“Con questa nomina – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- si riempie una casella importante nell’organigramma aziendale.

Grazie alla sua professionalità e alla sua disponibilità, il dottor Pierro sta portando avanti un prezioso lavoro sul piano clinico, formativo e organizzativo, distinguendosi per la capacità di coniugare visione e concretezza al fianco di colleghi, operatori e pazienti.

Sono certo che potremo consolidare la qualità del servizio fornito alla cittadinanza accrescendo e valorizzare le competenze presenti nell’area, in un settore importante e delicato come quello della Salute mentale”.

Grazie alla sua direzione, lo SPDC di Policoro è diventato sede di un importante studio osservazionale farmacologico internazionale e ha introdotto gli ultimi psicofarmaci innovativi, rendendo il reparto un centro di riferimento per la sperimentazione clinica e la qualità della cura in ambito psichiatrico.

Dal marzo 2025, Pierro è anche responsabile dell’Ambulatorio per Adulti con Disturbo dello Spettro Autistico dell’ASM, un servizio specialistico nato per offrire continuità di presa in carico nella fase adulta.

“Questa nomina – dichiara Pierro – rappresenta per me un grande onore e un’enorme responsabilità. È un riconoscimento che condivido con l’intero team con cui ho lavorato in questi anni.

L’obiettivo è continuare a rafforzare un modello di psichiatria che sia competente, umana e integrata con i bisogni reali delle persone e delle comunità”.

“Con questo incarico –afferma l’Assessore Regionale alla Salute Cosimo Latronico- si prosegue nell’opera di rafforzamento delle competenze e di definizione delle responsabilità all’interno del sistema sanitario regionale.

Rivolgo i miei auguri al dottor Vincenzo Pierro e al suo team per il lavoro che li attende, certo che continueranno a garantire professionalità e dedizione in un settore tanto delicato quanto strategico.

Un ringraziamento va anche all’Azienda Sanitaria di Matera per l’impegno nel reclutare e valorizzare le migliori professionalità al servizio della salute dei cittadini lucani”.