Matera: “Bene l’accordo sul pos, così si tagliano i costi e si garantisce la trasparenza”. I dettagli

Il presidente di Confcommercio Matera, Angelo Tortorelli, esprime soddisfazione per l’accordo sottoscritto con ABI e APSP (Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento) e tra gli altri da Confcommercio e Fipe-Confcommercio in quanto risulta importante per tagliare i costi sulle micro transazioni e per migliorare l’equità e la trasparenza_

“Oramai il pos è presente in quasi tutti gli esercizi del materano, ma va sottolineata la questione legata al costo del pos, sempre a carico del commerciante con proporzione svantaggiosa per acquisti di pochi euro in piccole aziende.

Da sempre Confcommercio è favorevole ai nuovi metodi anche digitali di pagamento ma senza la batosta delle commissioni sugli esercenti, pertanto, in tal senso l’accordo è da considerarsi positivo in quanto prevede uno schema sintetico che rende per la prima volta comparabili tra loro le offerte promozionali di tutti gli intermediari e le condizioni applicate al termine delle promozioni.

L’accordo, raggiunto presso il Ministero dell’Economia e le Finanze, sul quale l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) ha espresso il parere favorevole, promuove ulteriormente la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici.

E ciò con riferimento a chi svolge attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti ad accettare pagamenti con pos e che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Nel dettaglio ABI e APSP si impegnano a invitare i propri associati, che operano in qualità di “soggetti abilitati all’accettazione di pagamenti con carta presso gli esercenti” a promuovere iniziative commerciali nei confronti degli esercenti, volte a ridurre l’impatto dei costi delle transazioni di basso valore, cioè di importo non superiore a 30 euro.

In particolare, tali iniziative commerciali dovrebbero essere significativamente competitive per quanto riguarda le transazioni di importo unitario almeno fino a 10 euro.

Le iniziative commerciali andranno pubblicizzate per almeno 6 mesi e avranno durata non inferiore a 9 mesi”.a

