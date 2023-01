Matera, arrestato presunto colpevole degli incendi stabilimenti balneari: “Si vigili ancor di più per appurare se non vi sia una rete di complici”. L’appello

Don Basilio Gavazzeni, Presidente della Fondazione Lucana Antiusura, Mons. Vincenzo Cavalla e Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà di Matera, plaudono alla cattura dell’incendiario degli stabilimenti balneari “Baia delle Scimmie” e “La Kicca”.

Si complimentano con Francesco Curcio, Procuratore della Repubblica a Potenza, per il guadagno di legalità riportato in una plaga lucana troppo infestata da intraprese criminali impunite.

La Fondazione e l’Associazione, impegnate da decenni contro l’usura e il racket, sono fiere di essere intervenute con puntualità a favore dei due stabilimenti sia pure con la sola consulenza e l’una tantum regionale di cui dispongono:

“Sia pace in quel di Scanzano e dintorni, si riprenda coraggio di iniziative economiche, si vigili ancor di più così per appurare se, dietro il balordo incendiario, non vi sia una rete di complici e del peggio“.

