Matera accoglie l’Assemblea Europea di Archeologia delle Americhe: il ruolo delle tecnologie nella tutela culturale. I dettagli

Il 23 e il 24 Maggio 2025 si terrà a Matera presso Casa Cava la quarta edizione dell’Assemblea Europea di Archeologia delle Americhe, intitolata “Technologies in the Americas: From Ancestral Knowledge to AI”, promossa dall’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, dal CNR-IMAA, dalla comunità EAA4Am, dal Cluster Basilicata Creativa e dal Centro Studi Andini dell’Università di Varsavia.

L’assemblea coordinata da Nicola Masini del CNR-ISPC, Rosa Lasaponara del CNR-IMAA e Carolina Orsini del Museo delle Culture di Milano, intende approfondire il ruolo delle tecnologie — da quelle ancestrali alle più avanzate — nello studio, nella tutela e nella valorizzazione delle culture e del patrimonio delle Americhe, incoraggiando il dialogo tra archeologi, scienziati, tecnologi e comunità locali.

I temi trattati spazieranno dalle tecnologie indigene, legate a pratiche produttive, agricole e simboliche, all’uso di strumenti digitali innovativi come il telerilevamento, la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale.

Si discuterà anche di approcci scientifici integrati per la protezione dei paesaggi antichi in contesti ambientali fragili, e delle implicazioni etiche e politiche derivanti dall’interazione tra saperi tradizionali e nuove tecnologie.

Particolare attenzione sarà dedicata a esperienze di collaborazione tra ricercatori, istituzioni e comunità locali, nel segno della co-produzione della conoscenza e del rispetto dei diritti culturali.

La quarta Assemblea Europea di Archeologia delle Americhe aprirà i battenti domani alle 9:00 con i saluti istituzionali e l’intervento di Carla Aloe sul “Mondo Nuovo” di Tommaso Stigliani che a oltre quattro secoli dalla sua pubblicazione, continua a offrire spunti di riflessione straordinariamente attuali.

Il poema, con il suo sguardo critico sulla conquista dell’America e sull’impatto della civiltà europea sui mondi “nuovi”, anticipa in forma letteraria molti dei dilemmi etici, culturali e politici che oggi animano il dibattito scientifico e accademico.

La due giorni si concluderà sabato pomeriggio 24 Maggio con una visita ai Sassi di Matera.

Ecco la locandina e alcune foto di siti archeologici che interesseranno l’incontro.