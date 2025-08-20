ULTIME NEWS

Marconia di Pisticci: apertura serale straordinaria del mercato mensile. L’annuncio

20 Agosto 2025

Il Comune di Pisticci informa:

“Giovedì 21 Agosto 2025, dalle 18:00 alle 23:00, si terrà un’apertura serale straordinaria del mercato mensile di Marconia, nello stesso spazio e con le modalità abituali del mercato diurno.

Un’occasione speciale per:

  • fare acquisti sotto le stelle
  • scoprire sapori e colori d’estate
  • vivere un’atmosfera conviviale e festosa

Un appuntamento pensato per offrire a cittadini, famiglie e turisti un’esperienza diversa e piacevole nelle serate estive.

Tutti sono invitati a partecipare e a passeggiare tra le bancarelle!”.