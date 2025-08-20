Irsina, tutto pronto per il “SUMMER SPORT 2 DAYS”: in programma tornei di pallavolo, basket, bocce, fitness. Ecco quando

New Libellula Dance è lieta di presentare “SUMMER SPORT 2 DAYS”, un evento all’insegna dello sport e del benessere che si terrà il 22 e il 23 Agosto in Piazza Aldo Moro ad Irsina, con inizio alle ore 10:00.

Due giornate interamente dedicate allo sport, all’inclusione e alla partecipazione attiva di bambini, ragazzi, adulti e famiglie.

In programma:

tornei di pallavolo

Basket

Bocce

Gara a tempo con percorso ciclabile

Fitness e attività motorie per tutti

Sitting volley

«Lo sport è strumento di benessere, ma anche di coesione sociale e crescita per la comunità», ha dichiarato il sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, che aprirà ufficialmente la giornata con un messaggio di benvenuto.

Saranno presenti Matteo Trombetta, Coordinatore regionale Basilicata Sport e Salute; professionisti del settore quali nutrizionista e chinesiologo che ci spiegheranno l’importanza che ha l’attività fisica per il benessere di ogni individuo fisicamente sano.

La manifestazione si concluderà il giorno 23 Agosto con la premiazione dei partecipanti e l’esibizione delle atlete della società New Libellula Dance.