Malgioglio per il Carnevale di Montescaglioso! Ecco il concerto

Domenica 15 febbraio la 67ª edizione del Carnevale Montese di Montescaglioso culmina con un grande concerto, quello di Cristiano Malgioglio.

Con lui sul palco anche due scatenate dj, DeXenia e Rossella Di Pierro. Chi è in zona anche il giorno prima non si perda un altro grande evento musicale e ovviamente anche la sfilata dei carri allegorici e tutte le attività collaterali in programma.

Sul palco ci sono infatti Rudeejay e Dino Brown, due artisti italiani di riferimento con loro pure un DJ duo internazionale, gli HEADER.

Anche se non ce ne sarebbe bisogno, raccontiamo qui almeno una parte della grande carriera di Cristiano Malgioglio. Personaggio tv e grande interprete, l’artista è prima di tutto un autore d’eccellenza (è sua “Ciao cara come stai?”, con cui Iva Zanicchi vinse il Festival di Sanremo 1974 ed è sua “L’importante è finire” di Mina, uscita l’anno dopo).

Non solo, è un cantante con trenta album pubblicati in carriera quando si prende la scena è un interprete coinvolgente e scatenato. Dagli anni Duemila, infatti, Malgioglio ha consolidato la sua popolarità anche in televisione, partecipando a programmi e reality show, affermandosi come personaggio di assoluto rilievo anche sul piccolo schermo.

Sul palco con Malgioglio il 15 febbraio al Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera) c’è anche la slovena De Xenia: con tutta la sua energia ed il suo ritmo scatenato, è già stata protagonista sul palco di Ultra Miami ed Ultra Miami, altre due manifestazioni capaci di far scatenare centinaia di migliaia di persone.

Nei suoi set alterna sonorità elettroniche e influenze underground, mescolando energia e ricerca musicale. Completa il cast la giovane Rossella Di Pierro, in decisa crescita nello scenario italiano e non solo.

Riconosciuto anche quest’anno dal Ministero della Cultura tra i Carnevali Storici d’Italia, ogni anno Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera) cresce, grazie all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Zito e grazie al fondamentale contributo dell’Associazione Carnevale Montese presieduta da Matias Montemurro.

«Il Carnevale é un evento ci rende orgogliosi, dando davvero importanza al nostro paese», spiega il sindaco Vincenzo Zito. «E’ un successo che deriva dall’impegno di associazioni costituite da ragazzi volontari che lavorano per questo evento tutto l’anno. Avvicinare i giovani alla magia del Carnevale e farli divertire restando a Montescaglioso é da sempre un obbiettivo primario per questa amministrazione».

In passato al Carnevale di Montescaglioso si sono esibiti, con la loro musica e la loro energia DJ e artisti del calibro di Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Get Far Fargetta e Prezioso e quest’anno, grazie alla collaborazione con Kontakt Agency, l’agenzia di Francesco Andrisani, il ritmo cresce ancora grazie a due artisti internazionali.

«I miei genitori sono nati a Montescaglioso e quando il Comune e l’Associazione Carnevale Montese mi hanno coinvolto, ho subito sposato il progetto con entusiasmo», spiega Francesco Andrisani. «Sono certo che il Carnevale andrà oltre i confini della Basilicata e con gli artisti che portiamo quest’anno sul palco, ci sarà una risonanza anche internazionale».