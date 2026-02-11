Giornata del Malato a Matera: Messa del vescovo Ambarus in Ospedale

In occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato oggi è stata celebrata una Santa Messa, officiata dal vescovo di Matera-Irsina Benoni Ambarus, nella cappella dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

La celebrazione, partecipata da operatori sanitari, pazienti e cittadini, ha rappresentato un’importante occasione di raccoglimento e vicinanza all’interno di un luogo che ogni giorno è simbolo di cura, impegno e umanità.

Nel corso dell’omelia, il Vescovo ha rivolto parole di conforto e gratitudine a tutto il personale sanitario, sottolineando il valore del servizio svolto quotidianamente con professionalità e dedizione.

Alla funzione religiosa hanno preso parte anche il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo, il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco, il Direttore Amministrativo Antonio Conoci e il Direttore Medico Livio Melpignano, testimoniando con la loro presenza l’attenzione e la sensibilità dell’Azienda verso i momenti di riflessione e comunità.