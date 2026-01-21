La mamma della meravigliosa Dea a Policoro pronta ad incontrare i nostri ragazzi, per non dimenticare. Ecco i dettagli

Lunedì 26 gennaio Altrimedia Edizioni presenta, con il patrocinio del Comune di Policoro e in collaborazione con l’associazione “Dea per sempre”, alle ore 17.30 presso la Sala consiliare dell’Amministrazione comunale, Cara Dea.

“Lettere per continuare a vivere. Dal buio dell’adolescenza alla forza di andare avanti”, l’antologia curata dall’associazione “Dea per sempre”, fondata da Mirna Mastronardi, mamma di Dea, vittima di suicidio il 4 ottobre 2024.

La giornalista Tgr Rai Basilicata Eleonora Cesareo modererà l’incontro al quale prenderanno parte:

il sindaco del Comune Policoro Enrico Bianco e l’assessore alle Politiche sociali Cinzia Mastronardi,

la psicologa clinica e psicoterapeuta Mariangela Guerra,

la presidente dell’associazione “Dea per sempre” Mirna Mastronardi e l’editrice Gabriella Lanzillotta.

Cuore dell’antologia sono le lettere che ragazze e ragazzi immaginano di scrivere a Dea partecipando al concorso di scrittura, proposto dall’Associazione “Dea Per sempre”, per provare a entrare nel mondo di un disagio, troppo spesso nascosto, che nutre e amplifica fragilità rendendo i nostri ragazzi estremamente vulnerabili.

Il gesto estremo che toglie Dea, ragazza meraviogliosa, all’affetto dei suoi cari, oltre al dolore straziante, scuote le coscienze e innesca riflessioni e domande su quella che ormai è diventata una emergenza sociale.

Da quel dolore vede la luce “Dea per sempre”, un’associazione che vuole tendere la mano a tutte le ragazze e i ragazzi che vivendo un disagio inconfessato rischiano di perdersi definitivamente.

Per provare a comprendere quel mondo apparentemente senza via d’uscita, nasce la prima edizione del concorso di scrittura “Cara Dea” e, a seguire, questo libro che, custodendo quelle confessioni (e con l’aiuto di alcuni esperti, come il neuropsichiatra Massimo Polledri e la psicologa Mariangela Guerra), cerca di tracciare un percorso per aiutarci a capire come fare, cosa fare e cosa dire per restituire ai nostri giovani la voglia di vivere.

L’antologia Cara Dea vuole essere quella finestra che si spalanca sul mondo dei nostri adolescenti, pieni di talento e bellezza, eppure troppo spesso convinti di essere dalla parte sbagliata del mondo.

All’interno del libro anche il contributo di Lisa Iotti, giornalista e autrice di docufiction per Rai Tre e Sky, inviata per il programma di inchiesta Presadiretta, la cui puntata «Iperconnessi» ha vinto il premio Goffredo Parise per il reportage.

Di seguito la locandina con i dettagli.