Ladri in Basilicata! Non se ne può più

Sconvolta la comunità del potentino.
Purtroppo pare che dei ladri a Tito abbiano portato a segno un colpo presso l’Istituto Comprensivo in località, San Vito: ad essere rubati dei pc.
Sul fatto indagano i Carabinieri.
“Nelle ultime settimane è tornata al centro del dibattito pubblico la necessità di attuare quegli strumenti di democrazia diretta, come il referendum, previsti dallo Statuto…
Matera rafforza il proprio impegno sui temi delle pari opportunità, del benessere organizzativo e del contrasto a ogni forma di discriminazione, in linea con l’indirizzo…
Nel Consiglio Comunale di PIsticci del 20 gennaio 2026 è stato compiuto un passaggio decisivo verso il traguardo del regolamento urbanistico. Un risultato atteso dalla…
Chi ha debiti col fisco può approfittare della rottamazione quinquies. Si tratta della possibilità di pagare in forma agevolata (senza sanzioni e interessi) i debiti…
Il 19 febbraio Matera ospiterà a Casa Cava l’evento “From Heritage to Hype: Il Turismo Culturale che parla al mondo”, una nuova tappa italiana di…
Lunedì 26 gennaio Altrimedia Edizioni presenta, con il patrocinio del Comune di Policoro e in collaborazione con l’associazione “Dea per sempre”, alle ore 17.30 presso…
Cristiano Malgioglio, tra i più amati personaggi del mondo dello spettacolo italiano, è la star 67esima edizione dello storico Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera). L’evento,…
L’ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata conferma il proprio impegno nella tutela delle categorie fragili, organizzando una giornata formativa rivolta alle persone con specifiche necessità….
I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, (ai sensi dell’art. 53, punto 4 del Regolamento interno del Consiglio regionale), la…
Negli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito nell’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio di…
Su Matera il freddo continuerà a farsi sentire nei prossimi giorni, con temperature che rimarranno su valori tipicamente invernali. Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti,…
Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane. Sono attese, quindi, precipitazioni abbondanti…