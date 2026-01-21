Montescaglioso: pronti a scatenarvi per il Carnevale! Sul palco un’icona della musica italiana e internazionale

Cristiano Malgioglio, tra i più amati personaggi del mondo dello spettacolo italiano, è la star 67esima edizione dello storico Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera).

L’evento, che si svolge, il 7, 8, 14, 15 e 17 febbraio 2026, si preannuncia pieno di eventi, carri, divertimento e musica porterà sul palco prima di tutto la sua energia ed il suo talento musicale.

Malgioglio, che è prima di tutto un autore d’eccellenza ( Tra i sui cpolavori si ricordano: “Ciao cara come stai?”, con cui Iva Zanicchi vinse il Festival di Sanremo 1974 ed è sua “L’importante è finire” di Mina, uscita l’anno dopo) ed un cantante con trenta album pubblicati in carriera, quando si prende la scena è un interprete coinvolgente e scatenato.

Dagli anni Duemila, infatti, Malgioglio ha consolidato la sua popolarità anche in televisione, partecipando a programmi e reality show, affermandosi come personaggio di assoluto rilievo anche sul piccolo schermo.

Riconosciuto anche quest’anno dal Ministero della Cultura tra i Carnevali Storici d’Italia, ogni anno Carnevale Montese di Montescaglioso (Matera) cresce, grazie all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Zito e grazie al fondamentale contributo dell’Associazione Carnevale Montese presieduta da Valentino Didio.

Così il sindaco Vincenzo Zito:

“Il Carnevale é un evento ci rende orgogliosi, dando davvero importanza al nostro paese.

E’ un successo che deriva dall’impegno di associazioni costituite da ragazzi volontari che lavorano per questo evento tutto l’anno.

Avvicinare i giovani alla magia del Carnevale e farli divertire restando a Montescaglioso é da sempre un obbiettivo primario per questa amministrazione”.

A febbraio 2026 sono attese a Montescaglioso, come ogni anno, decine e decine di migliaia di persone, per rilassarsi e divertirsi in mille modi:

sfilate di carri allegorici, sia mattutine sia serali;

un villaggio del carnevale pensato per regalare magia ai bambini d’ogni età;

street food per chi li accompagna;

per la prima volta, anche la musica di artisti internazionali, capaci di far ballare persone d’ogni età.

In passato qui si sono esibiti, con la loro musica e la loro energia DJ e artisti del calibro di Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Get Far Fargetta e Prezioso e quest’anno, grazie alla collaborazione con Kontakt Agency, l’agenzia di Francesco Andrisani, il ritmo cresce ancora grazie a due artisti internazionali.

Spiega Francesco Andrsiani:

“I miei genitori sono nati a Montescaglioso e quando il Comune e l’Associazione Carnevale Montese mi hanno coinvolto, ho subito sposato il progetto con entusiasmo.

Sono certo che il Carnevale andrà oltre i confini della Basilicata e con gli artisti che portiamo quest’anno sul palco, ci sarà una risonanza anche internazionale”.

Dalla Francia arrivano infatti gli HEADER, tra i protagonisti della scena elettronica internazionale.

Già protagonisti in Belgio nel 2023 sul palco del Tomorrowland, probabilmente il festival musicale più importante al mondo quando si tratta di musica da ballare, si sono esibiti con David Guetta all’Hi Ibiza e proprio con il super DJ francese torneranno presto sul palco.

Suonano insieme fin dal 2016 e nel 2020 hanno pubblicato “Midnight” su una label di riferimento come Spinnin’ Next. La loro identità artistica si basa su performance dal vivo coinvolgenti, in cui riescono a fondere tanti generi diversi.

Sul palco ci sarà anche la slovena De Xenia: con tutta la sua energia ed il suo ritmo scatenato, è già stata protagonista sul palco di Ultra Miami ed Ultra Miami, altre due manifestazioni capaci di far scatenare centinaia di migliaia di persone. Nei suoi set alterna sonorità elettroniche e influenze underground, mescolando energia e ricerca musicale.

Non manca poi, neppure quest’anno, l’anima dance del Carnevale di Montescaglioso, rappresentata a febbraio 2026 anche da DJ d’eccellenza come Rudeejay e Dino Brown.

Rudeejay di casa, al Nameless, festival italiano di riferimento per la scena EDM e spesso collabora con DJ del calibro di Tiësto, NERVO, Tujamo, TNT, Plastik Funk, oltre ad aver remixato brani di Bob Sinclar, Burak Yeter e tanti altri.

Dino Brown, conduttore e autore radiofonico, a lungo ad m2o, da tempo cura anche La Storia della Dance, un format di grande successo (oltre 550mila fan su Instagram) con cui, mentre fa ballare, racconta racconta della musica da ballo.

Completa il cast la giovane Rossella Di Pierro, in decisa crescita nello scenario italiano e non solo.