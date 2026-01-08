La Basilicata ricorda Berardone: “È stato un punto di riferimento”. Il ricordo del Presidente del Consiglio regionale

“Ricorre oggi l’anniversario della scomparsa di Sandro Berardone, uomo e amministratore di riconosciute qualità etiche e istituzionali“.

Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, nel ricordare la figura di Berardone.

Prosegue Pittella:

“Sandro Berardone ha sempre saputo unire rigore, competenza e un profondo senso del bene comune, interpretando ogni incarico come un servizio concreto alle comunità lucane.

È stato un punto di riferimento per la qualità di idee, iniziative e impegno messi al servizio dell’area sud della Basilicata e dell’intera regione.

Il modo migliore per onorarne la memoria è rilanciare alcune delle sue intuizioni, ancora oggi attuali e utili, che erano alla base del suo impegno politico per lo sviluppo della comunità regionale.

A lui mi legava un’amicizia sincera.

Il suo esempio resta una guida preziosa per chi oggi è chiamato a operare nell’interesse della collettività”.