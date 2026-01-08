AVIS Pisticci e Oreste Castagna presentano “Rosso Sorriso”: una settimana di emozioni, solidarietà e teatro per i più piccoli.

L’iniziativa si aprirà con una conferenza stampa che si terrà presso la Biblioteca comunale di Pisticci alle ore 18.00 di Domenica 11 Gennaio 2026.

Per tutta la settimana successiva, il territorio di Pisticci sarà protagonista del progetto “Rosso Sorriso”, un percorso educativo e artistico dedicato a tutte le classi della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina- Q. O. Flacco” di Pisticci.

L’iniziativa, realizzata con la preziosa partecipazione dell’attore, regista e conduttore televisivo Oreste Castagna, volto amatissimo di RAI Yoyo e con la preziosa collaborazione di Blessing Aimiehino, punta a sensibilizzare i bambini sui valori della solidarietà, del dono e dell’altruismo, attraverso il linguaggio del teatro, del gioco e della creatività.

Nel corso della settimana, le scuole del territorio ospiteranno laboratori, incontri e momenti di animazione condotti da Oreste Castagna, che coinvolgerà gli alunni in un percorso di scoperta e riflessione sul valore del “dare” e del “donare”.

Il progetto si concluderà Sabato 17 Gennaio con un grande spettacolo finale aperto alla comunità, durante il quale i bambini saranno protagonisti, insieme a Oreste Castagna, di una rappresentazione collettiva che racconterà, con il linguaggio del sorriso, l’importanza del dono del sangue e della solidarietà umana.

Con “Rosso Sorriso”, AVIS Pisticci rinnova il proprio impegno nel promuovere tra le nuove generazioni una cultura del dono come gesto di vita e di amore verso gli altri.

Ecco la locandina.