Riapre la Farmacia dell’Ospedale di Tinchi: ecco quando

Un nuovo e importante servizio torna a disposizione della comunità locale: a partire da Lunedì 19 Gennaio 2026 riapre la Farmacia dell’Ospedale di Tinchi, presidio per l’assistenza sanitaria di Pisticci e dell’intero comprensorio del Metapontino.

La riattivazione di questo servizio rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale e risponde in modo concreto alle esigenze dei cittadini di Pisticci e dell’intero comprensorio del Metapontino.

La farmacia, da sempre punto di riferimento per la comunità locale, consentirà un accesso più vicino, semplice e tempestivo ai farmaci, con particolare beneficio per i pazienti cronici e fragili, migliorando la qualità della presa in carico e l’efficacia dei servizi sanitari di prossimità.

Dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo:

«La riapertura della Farmacia di Tinchi testimonia l’impegno dell’Azienda Sanitaria di Matera nel garantire servizi essenziali sul territorio.

È un intervento che valorizza la sanità di prossimità e rafforza il legame con la comunità, assicurando maggiore continuità assistenziale e attenzione alle fasce più vulnerabili».

In fase di avvio, il servizio sarà attivo il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; l’ASM si impegna a valutare ed eventualmente ampliare giorni e orari di apertura in base alle richieste dell’utenza, al fine di garantire una risposta sempre più adeguata ai bisogni del territorio.

Dichiara l‘Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico:

«Riattivare un servizio essenziale come questo, significa rispondere in modo puntuale ai bisogni delle comunità locali, riducendo le distanze e garantendo continuità assistenziale, soprattutto ai pazienti cronici e fragili.

Si tratta di una scelta che va nella direzione di una rete sanitaria più accessibile ed efficiente, in coerenza con gli obiettivi regionali di riequilibrio dei servizi e di valorizzazione di tutti i presidi territoriali».