San Mauro Forte: manca poco all’inizio della nuova edizione del Campanaccio. Il programma ufficiale

San Mauro Forte si prepara per dare il via l’11 Gennaio alla nuova edizione del Campanaccio.
Reso noto il cartellone dell’edizione 2026.
L’Amministrazione ha reso noto il programma ufficiale di tutte le iniziative di questa edizione.
Nel dettaglio:
“Spicca la realizzazione della ‘Piazza della Cultura’: Piazza caduti diventerà centro culturale artistico con rappresentazioni di varia natura; dalle installazioni artistiche visive alla musica.
Per tutti: arte, cultura e tanto divertimento!”.
Di seguito la locandina con il Programma ufficiale.