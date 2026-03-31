Giornata Mondiale dell’Autismo: a Matera un incontro promosso dall’Asm

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 Aprile, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera organizza un incontro dedicato alla promozione dell’inclusione e alla condivisione delle esperienze cliniche e assistenziali maturate all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile.

L’iniziativa, in programma a partire dalle ore 14:00 nell’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’Autismo, promuovere percorsi di assistenza integrata e di supporto alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie, nonché favorire lo sviluppo di strategie educative sempre più integrate nei contesti scolastici e familiari.

All’incontro prenderanno parte tra gli altri, l’Assessore regionale alla Salute e Politiche per la persona, Cosimo Latronico.

Ad introdurre i lavori sarà Raffaella Devescovi Direttore della Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di Matera.

Nel corso dell’incontro saranno presentate le attività sviluppate in ambito ospedaliero, con particolare attenzione alle esperienze realizzate in reparto e ai progetti dedicati ai disturbi dello spettro autistico finanziati dal Ministero.

L’invito è rivolto alle famiglie delle persone autistiche, ai rappresentanti delle associazioni, agli insegnanti e agli educatori, nonché a tutti coloro che desiderano approfondire e conoscere meglio il tema.