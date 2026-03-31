Furti nelle farmacie del Metapontino: “Colpite strutture vitali per la salute”

«Esprimo piena solidarietà ai titolari e agli operatori delle farmacie del Metapontino colpite nelle ultime ore da una sequenza di furti che ha interessato più territori, episodi gravi che colpiscono presìdi fondamentali per la tutela della salute dei cittadini».

Lo ha dichiarato Cosimo Latronico, assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata.

«Le farmacie – ha aggiunto – rappresentano un presidio sanitario di prossimità sempre più centrale nel sistema territoriale, non solo per la dispensazione dei farmaci ma anche per l’erogazione di servizi qualificati, dalla prevenzione alla diagnostica di primo livello, fino al supporto continuo ai pazienti.

Colpire una farmacia – ha proseguito – significa incidere su un punto di riferimento essenziale per le comunità locali, soprattutto in aree dove la presenza di servizi sanitari diffusi è un elemento strategico.

Rivolgo un messaggio di vicinanza all’Ordine dei farmacisti e a tutti i professionisti coinvolti, che ogni giorno garantiscono con competenza e responsabilità un servizio indispensabile.

Sono certo che il lavoro delle forze dell’ordine – ha concluso Latronico – consentirà di fare piena luce su quanto accaduto e di rafforzare le condizioni di sicurezza a tutela degli operatori e dei cittadini».