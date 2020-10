Coronavirus, nuovo Decreto: mascherine obbligatorie all’aperto, matrimoni e feste a numero chiuso, divieto di ballo? Ecco le proposte

Il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà Martedì alle Camere i contenuti del nuovo Dpcm e annuncerà la richiesta di proroga dello stato di emergenza fino al 31 Gennaio 2021.

Molte le novità e le proposte all’interno del Decreto come riportato da TgCom24:

“Mascherine obbligatorie anche all’aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste le misure nazionali anti-coronavirus attese nel nuovo Dpcm al vaglio del Consiglio dei ministri che, con ogni probabilità, sarà varato mercoledì dopo il passaggio di martedì in Parlamento.

Inoltre, il governo è intenzionato a impedire alle Regioni di poter emettere ordinanze meno restrittive rispetto alla linea imposta da Palazzo Chigi.

Il governo è pronto a imporre in tutta Italia l’obbligo di mascherine anche all’aperto, come già accade in diverse Regioni.

La misura è ritenuta necessaria per impedire contatti troppo stretti all’uscita delle scuole, ma anche fuori dai locali pubblici.

Rimane intanto in vigore il divieto di assembramento, così come la volontà di intensificare i controlli.

Tra le norme proposte nel nuovo Dpcm sembra trovare spazio il contingentamento delle feste private.

Massimo 200 persone, dunque, per i party che seguono cerimonie come matrimoni e battesimi, ma anche sugli incontri conviviali si sta pensando ad una stretta quantomeno sui controlli.

Rimane il divieto di ballo.

Il governo ha infine intenzione di anticipare alle 23:00 (o al massimo a mezzanotte) l’orario di chiusura dei locali come bar e ristoranti.

Ma questa norma sarà discussa coi governatori per non incidere in maniera ancora più forte su un settore già in crisi economica”.

