Chiara Iezzi, cantautrice, musicista e attrice al Matera Sport Film Festival. L’appuntamento

Chiara Iezzi sarà tra gli ospiti del Matera Sport Film Festival, in programma nella città dei Sassi dal 20 al 22 novembre.

Giunta quest’anno alla quindicesima edizione, la manifestazione è organizzata da Matera Sports Academy, con il patrocinio di enti istituzionali e partner culturali nazionali e internazionali.

Tra le opere in concorso al festival, che celebra il binomio sport e cinema, spicca “L’Ultima Sfida” del regista Antonio Silvestre, film che vede coinvolta anche la nota cantautrice, musicista e attrice italiana.

“L’Ultima Sfida” si apprende da ansa è una storia di sogni infranti e desideri mai realizzati, dove il calcio diventa molto più di una semplice metafora di vita: un terreno dove le partite si vincono e si perdono, ma senza mai smettere di mettersi in gioco e rischiare.

Chiara Iezzi sarà, quindi, a Matera nella mattinata di giovedì 20 novembre, alle 10.30 al Cinema Comunale “Guerrieri”, per incontrare il mondo scolastico, nell’ambito della sezione riserva alla scuola, che utilizza le immagini e le storie di sport come strumento di educazione, inclusione e cittadinanza attiva.

L’artista milanese, insieme al regista, avranno modo di raccontare la loro esperienza sul set e il messaggio del film.

Ha dichiarato Michele Di Gioia, direttore artistico della manifestazione:

“Siamo felici di accogliere Chiara Iezzi al Matera Sport Film Festival.

La sua presenza arricchisce una programmazione che unisce talento, sensibilità artistica e riflessione sullo sport come metafora universale.

L’Ultima Sfida è un film che parla di riscatto e di seconde possibilità, temi che da sempre caratterizzano la nostra rassegna.

Anche quest’anno vogliamo che il festival sia un luogo di incontro tra cinema, sport e cultura.

La partecipazione di artisti come Chiara Iezzi testimonia la vitalità di un progetto che da quindici anni valorizza Matera come capitale del racconto sportivo”.