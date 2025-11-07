Basilicata, aree industriali dismesse: “10 milioni di euro, un investimento per il futuro del nostro territorio”. I dettagli

Aperti i termini per la presentazione dei progetti relativi all’Avviso pubblico dell’assessorato all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata per la realizzazione di impianti di produzione di Idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.
La misura è finanziata nell’ambito dei progetti Bandiera del MASE.
I soggetti proponenti potranno presentare domanda di partecipazione a partire dalle ore 08:00 di oggi 7 novembre 2025 e fino alle ore 23:59 del 6 gennaio 2026.
L’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica, della Regione Basilicata, Laura Mongiello, sottolinea la rilevanza strategica dell’iniziativa, che conferma il ruolo della Basilicata nella transizione energetica nazionale:
“La Regione, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, è tra le cinque aree selezionate per l’attuazione di progetti bandiera in ambito di produzione di idrogeno verde, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di decarbonizzazione”.
Questi 10 milioni di euro rappresentano un investimento concreto e visionario per il futuro della nostra regione.
Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, rigenerare le aree industriali dismesse, restituendo loro una nuova vita come centri di innovazione energetica; dall’altro, promuovere l’integrazione dell’idrogeno verde come pilastro della nostra economia”.
Le proposte di candidatura dovranno essere finalizzate alla realizzazione di progetti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, in coerenza con gli indirizzi regionali e nazionali.
Per ulteriori dettagli sul bando, le modalità di partecipazione e per consultare la documentazione completa, si invita a visitare il sito web ufficiale della Regione Basilicata: https://portalebandi.regione.basilicata.it.