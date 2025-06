Buoi contro la folla ad Accettura. Diverse ambulanze sul posto e l’elisoccorso

È di cinque feriti, di cui uno in codice rosso, il bilancio di quanto accaduto ad Accettura durante i festeggiamenti per il Maggio.

Intorno alle 21.30 alcuni buoi, in piazza per il rito tradizionale, probabilmente spaventati dai fuochi d’artificio, come fa sapere rainews hanno travolto i presenti.

Diverse ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118, più l’elisoccorso.

I mezzi con i sanitari a bordo hanno trasportato i feriti, che hanno ricevuto i primi soccorsi in piazza, all’ospedale San Carlo di Potenza.

Sul posto anche gli agenti di polizia municipale e i carabinieri.