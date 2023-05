Brutto incidente a Lavello.

Sulla Bradanica (all’altezza della pompa di benzina Eva) due auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Tutti gli occupanti dei veicoli sono stati condotti all’Ospedale di Melfi.

Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri di Lavello, Carabinieri di Venosa, Associazioni Volontari Pubblica Assistenza Lavello (Anpas) e ambulanza.

Ecco le foto.

