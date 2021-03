Basilicata, velocizzazione campagna vaccinale. Bardi: “pronti a ogni tipo di sforzo per proteggere la nostra popolazione”

Ecco la dichiarazione del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sulla velocizzazione della campagna vaccinale:

“Il cambio di passo c’è e si vede. Con il nuovo Governo si punta tutto sulla campagna vaccinale e sulla velocità.

Ho apprezzato che anche il Ministro della Salute abbia voluto coinvolgere un network così capillare sul territorio come quello di Poste italiane, che gode anche della fiducia della popolazione.

Posso già annunciare che entro pochissimi giorni anche in Basilicata sarà operativa la piattaforma di Regione e Poste Italiane per la prenotazione vaccinale.

Siamo agli ultimi accorgimenti finali e poi saremo probabilmente pronti anche prima dell’emanazione della circolare ministeriale.

Sulla velocità e la penetrazione della campagna vaccinale si gioca non solo la stagione estiva, ma il futuro sanitario, produttivo e sociale della nostra Regione.

In Basilicata siamo pronti a ogni tipo di sforzo per proteggere la nostra popolazione, in primis i soggetti più anziani e quindi più a rischio”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)