Basilicata: possibile la proroga della graduatoria per il concorso pubblico degli infermieri. La richiesta urgente

Riceviamo e pubblichiamo la Segretaria Regionale Generale FIALS Basilicata:

“La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS) Basilicata ha formalmente richiesto alle istituzioni regionali un intervento urgente per la proroga della graduatoria per il concorso pubblico degli infermieri, approvata con il DDG n. 454 del 30 giugno 2023 e in scadenza il 30 giugno 2025.

Alla luce delle recenti disposizioni legislative introdotte dal Decreto Legge n. 25/2025 (Decreto PA), in vigore dal 15 marzo 2025, la validità delle graduatorie degli enti locali e delle aziende sanitarie regionali è stata estesa a tre anni.

Tale previsione normativa, applicabile anche alle graduatorie già esistenti, renderebbe possibile la proroga della graduatoria in oggetto senza la necessità di ulteriori interventi legislativi.

Secondo FIALS Basilicata, la mancata proroga comporterebbe gravi conseguenze, tra cui inefficienze nel reclutamento del personale infermieristico, perdita di uno strumento selettivo già operativo, discontinuità nei servizi sanitari e compromissione delle legittime aspettative occupazionali di molti idonei.

Per garantire uniformità normativa e prevenire discriminazioni tra diverse graduatorie attive, la federazione propone inoltre l’adozione di una norma regionale che confermi esplicitamente la validità triennale delle graduatorie ancora vigenti.

Con questa richiesta, FIALS Basilicata invita il Presidente della Giunta Regionale, l’Assessore alla Salute e il Direttore Generale a fornire indicazioni operative alle aziende sanitarie, assicurando lo scorrimento e l’effettivo utilizzo della graduatoria per le future assunzioni.

In attesa di un riscontro dalle istituzioni, la FIALS Basilicata ribadisce il proprio impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori e nel miglioramento dell’organizzazione sanitaria regionale“.