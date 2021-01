Basilicata, lavoratori del mare dimenticati: questa la situazione

In una nota il deputato Lorenzo Viviani della Lega, componente della Commissione Agricoltura e Pesca, scrive:

“I professionisti di pesca e acquacoltura rischiano il default a causa della superficialità con cui agisce il governo Pd-M5s, completamente insensibile alle richieste dei lavoratori dei mare.

Nonostante la Lega abbia più volte provato in più decreti a cambiare le cose, ma Pd e M5s hanno tirato dritto sull’aumento fino a 7 volte dei canoni demaniali.

Il 700% in più in un periodo di crisi come mai nella storia della nostra nazione?

Pd e M5s dove vivono?

La Lega non si arrende e proveremo con altri emendamenti nel Milleproroghe a difesa dell’intero comparto.

Le aziende, molte delle quali a conduzione familiare, sono disperate.

Alcuni saranno costretti a lasciare le concessioni pagando anche multe e penalità, danno e beffa insieme.

Una situazione gravissima resa cosi da disattenzione o insensibilità verso un intero settore fondamentale per l’economia della nazione?”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)