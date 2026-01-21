ASM di Matera: eseguiti con successo i primi due interventi di chirurgia robotica. Ecco le foto

Chirurgia robotica: eseguiti con successo i primi due interventi con la piattaforma HUGO all’ASM

Come da programma, Lunedì 19 Gennaio sono stati eseguiti i primi due interventi chirurgici con la nuova piattaforma robotica HUGO, recentemente acquisita dall’ASM.

Gli interventi, entrambi per tumore alla prostata, sono stati effettuati dall’équipe di Urologia diretta da Giuseppe Disabato.

Alla consolle del robot ha operato Pietro Mastrangelo, coadiuvato al tavolo operatorio dal Italo Veneziano e dagli strumentisti Lorenzo Martinelli e Anna Risimini.

Hanno preso parte agli interventi anche gli anestesisti Angela Gaudiano e Marco Oliveto Rotondo, sotto la direzione di Francesco Romito, Direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione.

Gli interventi hanno riguardato due pazienti, uno proveniente dalla provincia di Bari e l’altro dalla provincia di Matera, rispettivamente di 62 e 69 anni, entrambi affetti da tumore prostatico.

A distanza di 24 ore dall’operazione si sono alzati dal letto e hanno ripreso ad alimentarsi.

Nella seconda giornata post-operatoria sono stati dimessi.

Questo risultato dimostra come la tecnologia messa al servizio dei pazienti consenta di affrontare con maggiore sicurezza interventi che fino a pochi anni fa comportavano importanti perdite di sangue e tempi di degenza decisamente più lunghi.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

«L’introduzione della piattaforma HUGO rappresenta un passo fondamentale nel percorso di innovazione tecnologica della nostra Azienda.

Investire in strumentazioni di ultima generazione significa offrire ai cittadini cure sempre più sicure, efficaci e meno invasive.

Desidero inoltre ringraziare tutto il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari della sala operatoria che hanno collaborato, in particolare i tecnici Medtronic, presenti in sala per ogni necessità».

Ecco le foto degli interventi eseguiti.