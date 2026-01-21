Agricoltura, Basilicata presente alla 117° edizione di Fieragricola, svoltasi oggi a Roma: “importante mantenere un costante raccordo tra livello nazionale e regionale”. I dettagli

Rafforzare il legame tra politiche agricole, innovazione tecnologica e bisogni concreti dei territori rurali è una delle sfide centrali per la competitività del settore primario.

È in questo quadro che si colloca la partecipazione dell’assessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, alla presentazione nazionale della 117ª edizione di Fieragricola, svoltasi oggi a Roma presso il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Nel corso dell’iniziativa, alla quale ha preso parte anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, l’assessore ha sottolinea l’importanza di mantenere un costante raccordo tra livello nazionale e regionale, soprattutto in una fase in cui la nuova programmazione richiede scelte coerenti, capacità di lettura dei cambiamenti e strumenti efficaci a supporto delle imprese.

Ha dichiarato Cicala:

«Momenti di confronto come questo consentono di orientare le politiche regionali lungo traiettorie condivise, valorizzando l’innovazione tecnologica come fattore chiave per ridurre i divari territoriali e rafforzare la competitività delle aziende agricole, in particolare nelle aree interne».

L’azione dell’Assessorato regionale è oggi concentrata sulla necessità di accompagnare il sistema agricolo lucano in un percorso di modernizzazione che tenga insieme infrastrutture, sostenibilità e capacità produttiva, affinché le innovazioni che emergono a livello nazionale possano tradursi in misure concrete e accessibili sul territorio.

Ha concluso l’assessore:

«Il nostro obiettivo è trasformare il confronto istituzionale e l’evoluzione tecnologica in politiche regionali capaci di produrre risultati misurabili, sostenendo il lavoro degli agricoltori e contribuendo allo sviluppo equilibrato delle comunità rurali della Basilicata».