Antonio ci lascia a soli 24 anni, a causa di un terribile incidente avvenuto in Basilicata. Non ci sono parole

A causa di un incidente, la strada statale 93 “Appulo Lucana” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 69 nel territorio comunale di Rapolla, in provincia di Potenza.

Per cause in corso di accertamento un motociclo e un’autovettura si sono scontrati.

L’occupante del motociclo ha perso la vita.

La vittima, di Margherita di Savoia, aveva soltanto 24 anni.

La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.

Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.

Raggiunta dalla notizia, così l’Amministrazione di Margerita di Savoia:

“Il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto, l’amministrazione comunale e la cittadinanza tutta si stringono attorno ai familiari del giovane Antonio, tragicamente scomparso quest’oggi a soli 24 anni in un terribile incidente stradale avvenuto in Basilicata.

Un dolore straziante che colpisce tutta la comunità di Margherita di Savoia.

R.I.P. Antonio”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.