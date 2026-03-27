A Policoro tutto pronto per la Cerimonia delle Candele. Il programma

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 18,00 nel Castello Baronale di Policoro, presso La Corte dei Basiliani è in programma la Cerimonia delle Candele, appuntamento annuale, per ricordare la fondazione della BPW International e per affermare la vicinanza alle altre donne

di tutte le federazioni e club affiliati, in momento storico in cui il mondo è dilaniato da conflitti, violenza e gravi violazioni dei diritti umani.

La FIDAPA BPW Italy Policoro, Presidente Maria Teresa D’Elia e la FIDAPA BPW Italy Tursi, Presidente Luigia Rabite si uniranno alla presenza della segretaria del Distretto Sud Est Ada Lospinoso Severini per ricordare con un gesto simbolico di luce tutte le donne, che ogni giorno si impegnano per promuovere la parità di genere, la crescita personale e professionale, con determinazione, responsabilità e visione, superano ostacoli e rivalità, si adoperano concretamente per la pace, così come riporta il messaggio della Presidente Nazionale Anna Maria Elvira Musacchio.

Alla presentazione e spillettatura delle nuove socie seguirà alle 19,30 la “Cena con…. Delitto” alla Corte dei Basiliani, a cura dell’APS Giallo Sassi.

Un evento patrocinato dal Comune di Policoro finalizzato alla conoscenza e valorizzazione della identità storica del Paese, caratterizzata da una profonda trasformazione dall’antico centro greco-romano di Heraclea a feudo rurale con il Castello di Policoro, testimonianza dell’importanza nel basso Medioevo.

Immersi nell’atmosfera antica del Castello Baronale, i partecipanti dovranno così risolvere un giallo immersi in una esperienza interattiva e divertente.

Di seguito la locandina con i dettagli.